「習維尼」戳到中國痛處！網友設計《還願》T恤被讚爆

2019-02-23 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕台灣國產恐怖遊戲《還願》才剛推出，就登上遊戲銷售平台熱銷榜第一名，紅遍國外。不過卻遭爆出在一個場景中藏有辱罵中國領導人習近平的「彩蛋」，引發中國網友暴怒，在平台上留下大量負評。對此，除了有台灣網友狂刷正評抗衡，更有網友以戳到中國痛處的彩蛋內容設計成T恤，獲大力稱讚。

台灣獨立遊戲團隊「赤燭」在本月19日推出玩家期盼已久的遊戲《還願》，首日推出就創下同時10萬人觀看直播的紀錄，更紅到國外，登上遊戲銷售平台Steam熱銷榜第一名；不過近日卻有網友發現，遊戲中一個滿是符咒的場景中，其中一張符咒的印章竟然用小篆寫上「習近平小熊維尼呢嘛叭唭」，諧音「你媽87」。消息一出，《還願》立刻遭中國代理商終止合作，「赤燭」公司也被迫出面道歉。

對此，《公視台語台》指出，有位李姓網友心血來潮，設計了兩款《還願》潮T，將遊戲中引起中國網友暴怒的元素印在衣服上。相關圖片公開後，也立刻引起網友熱議，希望這名網友與遊戲公司買下版權，推出實體T恤。

網友也紛紛留言說，「小小酸一下就氣炸」、「想買XDD」、「好想要啊」、「買爆！穿這個去中國玩」、「不顧北京反對買一波」；不過《公視台語台》表示，設計衣服的李姓網友透露，這款潮T只是看到相關道歉文，一時心血來潮設計的，只是好玩，並非要拿來販售。

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