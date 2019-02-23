藍批民進黨政府昨是今非 陸委會：計較歷史敘事毫無意義

2019-02-23 21:22

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨指前總統陳水扁曾提出由兩岸簽署「和平穩定互動架構協議」，批評民進黨政府昨是今非。對此，陸委會表示，兩岸情勢已有重大變化，中共戰略調整更具侵略性，朝野政黨必須堅定民主防衛。

陸委會強調，「習五條」提出「一國兩制台灣方案」，要求台灣方面各政黨、各界別推派代表進行所謂的「民主協商」，這其實就是要統戰分化台灣社會、消滅中華民國國家主權的統一協商。

陸委會說，此一最新情境，已與過往的時空環境不同。國民黨不願意面對現今的重大改變，而去計較過去的歷史敘事，根本毫無意義，也無法面對台灣當前的迫切危機。北京當局推動統一的進程與攻勢已兵臨城下，國內各界應該共同團結一致、尋求內部共識，不應惡意指摘政府的防衛作為。

陸委會解釋，中國大陸近年來戰略已做重大調整，對外摒棄「韜光養晦」，其「積極作為」的擴張與霸權已引發周邊國家緊張；內部的緊縮監控，更沒有民主治理的空間與方向。

陸委會指出，「習五條」談話驗證中共在對台政策上將加大主動攻擊性，毫不保留的以威嚇打壓及統戰分化逼迫台灣接受統一。這種以威嚇分化逼統的作為踐踏台灣人民感情與尊嚴，這是台灣當前面臨的嚴峻挑戰。

陸委會說，面對北京當局推動具體統一的進程，政府不放棄追求和平的任何可能性，願在不涉前提情況下溝通，但堅決反對與堅持武統及「一國兩制」的政權進行投降式的政治協商。陸委會已著手強化兩岸政治議題協商的民主監督機制，朝野政黨應該支持以「國會雙審議、人民雙公投」高標準民意監督，才是負責做法。

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