直搗和美藍軍鐵票區！卓榮泰今站台 蔡英文明助選

2019-02-23 21:29

〔記者劉曉欣／彰化報導〕直搗彰化和美藍軍鐵票區！民進黨主席卓榮泰今天（23日）才來和美為立委補選參選人黃振彥助選，總統蔡英文明天將到和美龍華慈惠堂參拜，兩大戰將出馬，就是要炒熱選情，攻破和美藍營重鎮。

彰化縣第一選區（鹿港、和美）立委補選即將在3月16日投票，和美區鄉鎮雖然有民進黨籍縣議員，但鄉鎮長部分，直到去年才首次推出陳文彬參選和美鎮長，卻仍不敵藍軍而失利。而立委改採單一選區之後，第一選區立委都是藍軍天下。

因此，和美區成為民進黨在彰化縣最難攻下的城池，黃振彥和美後援會今天成立，先由卓榮泰站台，強調這是本土政權保衛戰，綠營鐵票不能跑，還要全力搶攻中間選票。

卓榮泰的前腳才走，蔡英文明天隨後就到，在參加秀水後援會成立大會後，再轉往鹿港參加百工百業後援會，再轉往和美參拜龍華慈惠堂。

蔡英文大多只到鹿港助選或是站台，前進和美次數較少，去年到和東國小視察校園裝設太陽能板情況，這次立委補選，蔡英文大動作的趴趴走，連國民黨的鐵票區和美鎮都不放過，代表民進黨對於立委補選的高度重視，展現搶攻和美選票的企圖心。

眼見蔡英文的大動作，藍軍也不甘示弱，明天出動台中市長盧秀燕陪同立委參選人柯呈枋在鹿港市區掃街，柯呈枋的秀水後援會則有立委蔣萬安前來助選，力保藍營在彰化的唯一一席立委。

無黨籍紀慶堂則以自己的節奏，一步一腳印的尋求選民的認同，希望超越藍綠，可以爭取中間選民的支持。

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