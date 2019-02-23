王金平參加新北市王金平之友會成立 找「他」一起並肩作戰！

2019-02-23 21:20

〔記者翁聿煌／新北報導〕前立法院長王金平今晚出席在新北市土城區成立的新北市王金平之友會成立活動，王金平到場時，台下民眾「總統好！」加油打氣聲不絕於耳，王金平指出，以他的狀況，可以整天閒雲野鶴、遊山玩水，但他不忍心看到台灣處在鬥爭對立的處境中，台灣唯有團結才有力量向前走，他正在爭取國民黨總統初選提名，懇請大家的支持。

協助成立新北市王金平之友會的前立委盧嘉辰，同時宣布參選明年立委，他肯定王金平當初領導立法院的能力，他要和王金平一起打拚，贏得2020的總統及立委選舉。

王金平近日頻頻出席新北市的各種同鄉會及宮廟參拜活動，與地方基層互動，爭取支持，他今晚到土城順聖宮參加新春平安宴，同時也是王金平之友會的成立活動，受到在場信眾及支持者的熱情歡迎，紛紛高喊「總統好！」爭相握手、合照。

王金平說，他憂心台灣的現況，兩岸處於對立，因為和中國缺乏互信，台灣想要參加各種貿易協定，都受到中國的抵制阻撓，他主張和中國好好坐下來談，增進雙方交流合作，台灣才有生路。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/