議員批桃市府愛說漂亮話 綠能達成率卻只有3.9％

2019-02-23 23:47

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市議員牛煦庭今天質詢時打臉市府綠能政策，他說，桃園太陽能責任額裝置容量為300萬瓩，但4年來只完成11.8萬瓩，達成率3.9％，市府大張旗鼓宣傳，弄了一大堆記者會來擦脂抹粉只交出這樣成績單；經濟發展局長郭裕信則表示，11.8萬瓩是去年11月底資料，如今為12.37萬瓩，達成率4.1％，為北部地區第一名。

綠能辦公室表示，為達成2025年非核家園目標，再生能源將占發電量20％，其中太陽光電裝置容量為2000萬瓩，桃園責任額為300萬瓩，市府升格後積極推動公、私有房舍屋頂裝設太陽光電，依據台電公司資料，全國太陽光電累計裝置容量為234.22萬瓩，桃園市為12.37萬瓩，佔全國之比例為5.2％，是北區（苗栗縣以北）第1名，較升格前成長達23倍。

經發局也解釋，北部地區因為日照沒有南部強烈，以往都是南部地區發展太陽能光電，還有稻田、魚塭推廣種電，因此北部地區太陽能光電發展的比較慢，市府則是升格後才積極推動；另埤塘光電政策已經暫停，之前核發8口埤塘土地容許使用，規劃設置2.69萬瓩，將持續推動後續作業。

牛煦庭還消遣市府，要不要開個記者會，和市民報告達成目標只有3.9％，難道說漂漂亮亮的事情就大張旗鼓宣傳，真相卻是能埋就埋、能藏就藏，這是桃園市政府無能，還是中央政府目標不合理。

此外，綠能辦公室的簡報裡對於埤塘種電目標裝置容量是66萬瓩，如今桃園只做了8口埤塘，總裝置總容量為2.69萬瓩，只達成目標的4％，未來到底要不要發展埤塘光電。

據悉，桃園市綠電除了太陽能發電12.37萬瓩外，還有石門水庫的水力發電為10萬瓩、沿海周邊風機發電量為13萬瓩，合計35.37萬瓩，另市府已核准在永安漁港北側約2公里處興建離岸風機，預計架設80支風機，核定總裝置容量為35萬瓩，預計110年開始運轉、114年前設置完畢，風機發電將併入台電電網。

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