造勢民眾歪樓拱韓「選總統」 鄭世維：你們對我不公平啦！

2019-02-23 19:20

〔記者周湘芸／新北報導〕高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕今天出席新北市第3選區（三重）立委補選國民黨參選人鄭世維的造勢大會。大批民眾在韓國瑜進場之際，不斷高喊「選總統」，鄭世維在一旁見狀則急忙說，「最重要是我要先當選啦！3月16日結果都還沒出來，你們都一直喊2020，這樣對我不公平啦！」韓國瑜則幫忙緩頰說，「今天是大喜之日，但進洞房花燭夜的是鄭世維」，盼大家不要模糊焦點。

韓國瑜和盧秀燕今天到鄭世維造勢大會輔選，現場湧入近3萬人，新北市長侯友宜則因腰傷缺席，以致備受矚目的禿子、燕子及漢子「三子」合體破局。

對此，盧秀燕先送上台中太陽餅，祝福鄭世維成為新北「小太陽」，她還說，「雖然大家遺憾侯友宜沒有到場，但我們還有一個『包子』鄭世維，也一樣是三子，16日包子投給包子。」

韓國瑜則說，「鄭世維代表三重鄉親出來選立委有兩個責任，一個是國家需要什麼、第二個是人民需要什麼，一個立委應了解中華民國當前處境。而鄭世維當前已經準備好了。」

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