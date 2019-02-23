邀計程車業者代表茶敘 總統指示三大方向解決經營問題

2019-02-23 18:48

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府今日表示，蔡總統關心計程車司機與相關交通運輸權益與發展，今下午，偕同行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍，邀請相關業者代表到總統府進行茶敘，並指示三大方向解決業者經營問題，包括補助計程車汰舊換新、加強輔導多元化計程車、以及「推動小黃公車」計畫，補助計程車業者投入社會服務。

總統會中除了解當前業者經營狀況與遭遇的各項挑戰，並請行政團隊全力協助，務必最短時間內解決業者經營問題，並整體提升相關產業競爭力。

總統府發言人張惇涵轉述，總統於會中首先表示，她在擔任總統之前，也時常搭計程車，能夠面對面與運將聊聊甘苦，她今天也是抱持著這樣的心情，來傾聽大家的需要，也認為她有責任來解決運將的困難。總統也表示，計程車作為大眾運輸的重要一環，提升計程車產業的服務品質與加強競爭力亦是現階段的政策重點，而最重要的目標都是為了讓乘客能夠享有安全可靠、優良品質、便利舒適的乘坐體驗。

張惇涵表示，除了交通部預計將妥善建立維護乘車市場公平競爭的機制外，政府更將推動「計程車服務提升輔導方案」，以回應乘客的需求及期待，總統於會中並指示三大方向：

第一，「補助計程車汰舊換新」，目前交通部規劃補助措施為燃油車15萬元、油電混合車25萬元、電動車35萬元，總統並請行政團隊就相關規定訂定補助要點，務必儘速發布。

第二，「加強輔導多元化計程車」，加強輔導司機由租賃業至計程車業的轉軌機制，包含業者所反映的轉貸利率問題、輔導取得執業登記證等，總統亦請行政團隊協助提出因應措施，擴大多元化計程車服務能量。

第三，「推動小黃公車」計畫，補助計程車業者投入偏鄉服務，並整合諸如長照服務、長者看病、孕婦就診、愛心服務等社會服務，提升計程車業者作為大眾運輸產業一環的社會責任。

張惇涵進一步說明，除了上述三大方向以外，就業者代表關心的事項，譬如提供教育訓練、擴大關懷服務據點、午餐時段停車問題等狀況，總統在會中也請行政團隊儘速提出因應方案，全力協助計程車司機與業者。

出席這場茶敘的業者代表包括中華民國汽車運輸駕駛員全國總工會理事長鄭火賜、副理事長鄭力嘉、顧問陳棟華，社團法人全民計程車司機協會會長吳正坤、秘書長沈新發，中華民國計程車派遣產業發展協會林村田理事長、秘書長曾弘義等。

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