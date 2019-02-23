若受邀到華府演說 蔡總統：以台灣利益、區域穩定為考量

2019-02-23 18:40

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日在臉書貼文分享日前接受美國CNN《Talk Asia》專訪內容，對於美國國會議員公開主張邀請她到華府演說，總統強調，假如受邀至美國國會演講，會以台灣利益及區域穩定為考量。

總統指出，在專訪裡她談到面對中國威脅時的態度、華為問題，也談到台美關係等議題，CNN則特別對她的女性領導人身分，提出問題。總統並在臉書整理訪談的八大重點。

首先，總統談到台灣擁有非常好的民主！從安全、從產業、從民主的發展來講，台灣對世界是非常有意義的。面對中國威脅的不只是台灣，而是全世界，我們希望周邊以及理念相同的國家，一起來支援台灣。

總統並強調必須增加中國對台使用武力的政治成本，因為政治成本太高的話，中國的領導人也不會貿然進行攻擊。

另外，總統說，在防止假訊息需要跨國合作，我們也正和其他國家討論作，共同遏止假訊息。面對來自境外的網軍與假訊息攻擊，我們會強化法律結構來管理，也強化政府澄清這些假訊息的能量。

總統也提到在限用華為產品以政府機關及高敏感性機構為主，處理華為這件事情，我們會採取一個非常謹慎的態度。

對於美國議員邀請演說，總統謹慎答覆，假如受邀至美國國會演講，會以台灣利益及區域穩定為考量。

身為女性總統，總統認為，女性可以達到的，是沒有限制的。台灣有華人社會可貴的民主，更產生了女性的總統，對民主發展來說，意義重大。

總統說，若說在執政的前一年半有何遺憾，就是我應該多更多時間與人民面對面，拉近彼此距離。

對於未來，總統表示，任何一位現任的總統自然會想為國家做更多事，實現自己的政策目標，當然也希望未來的四年能夠繼續帶領國家完成使命。主持人追問是否尋求2020年連任，總統也當場回答：「我說是的！而且對勝選有信心」

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