台南單軌捷運爭論多 郭信良將率隊考察高雄捷運

2019-02-23 19:48

〔記者邱灝唐／台南報導〕為了改善台南的交通和空汙，市府規劃單軌捷運且藍線第一期的可行性研究獲行政院核定，但此案受到國民黨團批評為「債留子孫」。為此，台南市議長郭信良將於2月26日率隊至高雄市考察捷運系統，作為未來討論先進運輸系統的資訊。

郭信良表示，交通局昨日雖然到議會進行「台南市先進運輸系統綠線建置計畫」可行性研究規畫成果，以及「台南市先進運輸系統優先路網（藍線、綠線、紅線）規劃」專案報告，但是當日登記發言的議員人數眾多，各席議員無法深入與交通局探討此一重大交通建設計畫，於是請交通局安排並隨同議員們實地考察高雄捷運。

郭信良強調，該運輸系統建置計畫相關墊付案預計在第一次定期大會中審議，屆時將再請交通局進行專案報告，也希望交通局能充分向議員們說明先進運輸系統的規畫，進而化解民眾疑慮。

此外，郭信良與議員除考察高雄捷運、拜會高雄市議會外，也將至屏東縣觀摩台灣燈會；郭表示，距離台南市上次主辦台灣燈會已是10幾年前，希望此行能吸取屏東燈會經驗，敦促市府爭取主辦機會。

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