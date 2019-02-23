共軍對台難奇襲 專家分析：「國軍力量」能抵抗至少2週

2019-02-23 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文近日接受美媒《ＣＮＮ》專訪時提到，「我們承受第一波攻擊的防衛能量其實是有的」，但強調台灣承受第一波攻擊後，其他國家可以站出來，「對中國做一個很強烈的表示跟壓力」。對此，有軍事專家分析，目前國軍實力至少能抵抗共軍2週。

台北市長柯文哲日前曾質疑「掛台獨又取消徵兵，那是在做什麼？以目前建軍狀況，台灣撐得到2天嗎？」而蔡總統接受《ＣＮＮ》被問到，若中國明日入侵會指望美軍出現嗎？蔡總統則回：「對於隨時都可能發生的這種攻擊，我們已經是一個24小時戒備的情況」。

蔡總統更提到，台灣的防衛能力來看，第一波的防衛能量其實是有的，中國在第一波攻擊之後，必須要去承受後面的國際壓力，「我們自己會承受第一波的攻擊之後，全世界其他的國家可以共同站出來，對中國做一個很強烈的表示跟壓力。」

據《蘋果日報》報導，軍事專家施孝瑋指出，隨著衛星、監視科技進步，共軍若想偷襲台灣「難度很高」，但若兩岸緊張情勢持續升高，我方一定要有所準備，以免對方真的發動攻擊；若對方想贏下戰爭必定會發動奇襲與登入戰，但因為我國擁有海、空的優勢，共軍勢必得花一些時間才能得逞。

施孝瑋分析，台灣在沒有外國援助的情況下，就算共軍進犯，以目前國軍的實力來看，「至少能抵抗共軍2週的時間」，但也強調面對長久戰可能就無法撐那麼久。

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