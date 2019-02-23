柯文哲LINE帳號洩選總統端倪？ 幕僚：不是官方帳號

2019-02-23 16:22

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲LINE@社群帳號，日前出現以「@kp2020」帳號成立新的「柯文哲全國揪朋友」群組，被解讀為柯P籌備競選總統的動作露餡。但柯文哲本人卻狀況外，台北市政府副發言人柯昱安解釋，這個群組是由粉絲自發性經營，並非官方帳號，市府團隊也是今天才知道。

柯文哲對於2020年是否參選總統仍不說死，但柯文哲的Line@社群帳號卻已成立「柯文哲全國揪朋友」群組，遭質疑已開始替總統選戰組織「空軍」，但柯文哲今天上午被問及此事時，卻反問「奇怪，長官都沒說開動，怎麼每個都先跑了？」

負責管理柯文哲臉書社群帳號的柯昱安解釋，因為LINE@帳號的經營需要付費，因此在2018年九合一大選過後，柯文哲的LINE@帳號就沒有在經營，帳號所有權變成無主狀態，而最近出現的「@kp2020」帳號可能就是用當初的LINE@帳號去管的，是由粉絲自發性經營，他們事前並不知情。

柯昱安也說，柯文哲雖然事前知道有粉絲會自發性幫他經營LINE群組，還幫忙拍過宣傳短片，但並不知道LINE群組的名稱和用意，更不知道帳號會被改成「@kp2020」，並非市府或柯文哲本人的官方帳號。

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