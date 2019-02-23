軍方擬打造聽音幻覺戰場抗壓訓練館 還會聞到死人味

2019-02-23 15:43

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍三軍部隊訓練不斷朝戰場化及擬真化努力，軍方官員今天表示，為了讓部隊訓練更具真實性，也要強化官兵在面對真實戰場環境的抗壓性，軍方計畫將現有的南北兩處戰場心理抗壓訓練館大幅升級，屆時不僅會有戰場聽音幻覺的模擬，還會聞到戰場環境下可能產生的各種氣味。

官員說，戰場環境所會產生的氣味相當多重，可能會有戰場壕溝中的死人氣味，也會有槍彈四射及砲彈落下後散發的煙硝味，更會提供戰場環境遭敵射擊中彈模擬感覺，絕對令人終生難忘。

軍方官員說，陸軍的北部及南部訓練測考中心，各設有一套戰場心理抗壓訓練館，提供部隊官兵戰場作戰訓練時，強化自己的心理抗壓能力，除了官兵之外，國軍在每年的寒暑假期間舉行的軍方戰鬥營，也都有戰場體驗心理抗壓項目，參加的學員都大呼過癮。

官員表示，現有的這兩套戰場心理抗壓系統由於己經使用多年，軍方計畫訓練館進行整修，並且要與時俱進加以系統提升，預定在民國110年至113年期間進行。

對於性能提升的重點，軍方官員說，訓練館區的「待命集結區」、「毒氣區」、「坑道／壕溝」、「叢林戰區」、「叢林家屋」、「灘岸戰鬥區」、「城鎮作戰區」、「城鎮家屋」、「敵軍指揮所」及「任務歸詢區」設施都會加以整修，並且會更新影音設備及各訓練區提供視覺及聽覺等3種虛擬戰鬥環境。

官員說，此次性能提升的特點，在於提供戰場環境所需之嗅覺氣味產生，並且提供戰場聽音幻覺的模擬。此外，還會依戰場環境提供冷風、熱風及熱輻射感官訓練使用。

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