斗南鎮代會「嫁女兒」！一到斗南公所、一到雲林縣議會

2019-02-23 13:57

〔記者廖淑玲／雲林報導〕斗南鎮代會「嫁女兒」囉！

斗南鎮民代表會今天春酒宴，為慶祝前任代表會主席沈暉勛高票當選斗南鎮長、前任鎮代顏忠義當選雲林縣議員，宴會前特別舉辦一場「嫁女兒」戲碼，由現任主席陳麗蘭送「2男」出閣，還遵古禮丟扇子、潑水，噱頭十足。

斗南鎮代會事前還保密，只以「有2名員工要去公所、議會上班，要以嫁女兒辦喜事的儀式歡送她們」，邀請大家參加，未料大家到場後才發現就是要慶祝沈暉勛和顏忠義2人分別順利當選斗南鎮長及雲林縣議員。

代表會安排現任主席陳麗蘭送「2男」出閣，甚至依古禮要求「2男」從車窗內丟出扇子再潑水，贏得全場熱烈喝采，沈暉勛、顏忠義「2男」特別感謝「娘家」如此精心設計，讓他們留下難忘回憶。

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