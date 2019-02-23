中市府無預警解散青年議會 青年代表連署抗議草率粗暴

2019-02-23 12:50

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市府無預警解散青年議會，青年議會總召林楷庭發動青年代表連署抗議，今（23）日在市府召開記者會，提出立即恢復青年的市政參與機制等訴求，朝野民代都表支持。市府重申，青年議會轉型是為了給更多的青年參與，更好的多元發展！

市府無預警公告「台中市政府青年事務審議會設置要點」停止適用，讓「青年議會」走入歷史，引起青年不滿。繼市議員黃守達及青年代表召開記者會，抗議盧秀燕市長草率粗暴解散青年議會後，第3屆青年議會總召林楷庭也發動青年代表連署，今至市府抗議。

出席記者會的青年代表指出，市府僅對外聲稱要將青年議會轉型，但相關轉型時程表、新政策草案研擬等都是零進度，卻先行廢止舊有的青年參與政策機制，造成無限期的空窗期，對青年聲音毫不重視，盧市長難道是擔心施政禁不起青年朋友的檢驗嗎？

青年代表呼籲市府，應立即召開遭取消的第2次會議、青年代表任期完整結束、即刻與63位青年代表會面溝通、恢復學生及青年的市政參與機制，以及盡速提出周詳的青年政策方針，青年的聲音不能再有空窗期，市府不能繼續漠視青年的聲音。

曾任青年議會青年代表的台中市議員蔡耀頡（民進黨）、張家銨（民進黨）、羅廷瑋（國民黨）、苗栗縣議員曾玟學（時代力量）對於第3屆青年代表的訴求，也分別以口頭或到場聲援表示支持。

市府教育局指出，市府將會延續青年參與公共事務的精神，並擴大青年參與和服務功能，朝落實校園自治、協助青年就業與創業，以及產官學合作、落實校園自治團體等方向來進行，且將由勞工局、經發局成立青年事務專責單位。

教育局強調，轉型期間溝通不會中斷，將研擬組成「青年諮詢委員會」，近期再邀集第3屆青年代表雙向溝通，深入了解青年代表意見，建立好溝通的平台，以利後續青年政策推動。

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