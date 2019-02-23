立院召委選舉 綠搶下10席、藍橘合作拿6席

2019-02-23 12:37

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院今天選舉8個常設委員會16席召委，由於召委有法案排審權，因此向來都是兵家必爭之地。本會期民進黨團獲得10席，國民黨團與親民黨團合作獲得6席。其中攸關酒駕以及兒虐法案都屬於司法及法制委員會，民進黨以人數優勢取得兩席召委。

立法院第9屆第7會期8個常設委員會今天上午舉行召委選舉，民進黨和國民黨黨團都發出甲級動員因應。與上會期相比，民進黨增加1席召委，國民黨加上親民黨團減少一席。加入親民黨團運作的無黨團結聯盟立委高金素梅蟬聯教育文化委員會召委。

8個常設委員會召委名單包括：內政委員會召委為張宏陸（民）、林為洲（國）；外交國防則為蔡適應（民）與王定宇（民）；經濟則為賴瑞隆（民）與孔文吉（國）；財政為施義芳（民）與羅明才（國）；教育及文化則是蔡培慧（民）與高金素梅（無黨團結聯盟加入親民黨團運作）；交通是李昆澤（民）與陳雪生（國）；司法及法制為段宜康（民）與周春米（民）；社福衛環是劉建國（民）與徐志榮（國）。除了外交國防和司法法制由選舉產生召委，其他都由推舉方式進行。

立法院民進黨團書記長鄭運鵬表示，這次召委分配上，看起來是一個90分的安排，也是最佳結果，很感謝其他黨團的配合，希望未來在修法進度上，大家能在和諧的狀況下進行。

國民黨團在外交國防和司法法制委員會未能取得召委席次，立法院國民黨團總召江啟臣受訪時解釋，在各黨團協調情況下，這次國民黨拿下6席次，但補選立委結果還沒有出來，導致國民黨在立法院能夠行使職權的立委只有32席。

江啟臣表示，過去有些委員會還有抽籤機會，但這次委員會人數不足，因此國民黨選擇將召委席次極大化，放在委員會中。未來希望4席補選（台南、彰化、金門、新北），國民黨候選人能當選，可增加委員會戰力。

至於行政院版同婚法案已經進入立法院，擔任司法法制委員會召委的民進黨立委段宜康受訪表示，黨團已經決定將同婚專法逕付二讀，因此，委員會並不會處理；另一名召委周春米表示，除了司法改革議題外，社會關切的毒品、酒駕、刑法等議題都會討論。

而去年九合一選舉併公投亂象多，公投法修法也成為本會期焦點。民進黨立法院黨團組成公民投票法研修小組，由李俊俋及管碧玲擔任召集人，李俊俋受訪表示，會先以黨團名義召開公聽會，彙整各界意見後，提出黨團版修法草案，最後再與政院版草案整合內容。

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