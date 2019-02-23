洪慈庸兩道題突破「和平協議」盲點！網友讚翻

2019-02-23 13:00

〔記者黃鐘山／台中報導〕針對引起熱議的「兩岸和平協議」，中國國民黨KMT臉書粉絲專頁貼出5點Q&A，引起網友蓋千樓留言撻伐，時代力量立委洪慈庸在臉書PO文「幫補」QA，指國民黨刻意迴避2項最關鍵問題，引發網友按讚留言，直稱「突破盲點！」

國民黨主席吳敦義拋出「兩岸和平協議」，表示如果國民黨2020年重返執政，將會依據兩岸人民關係條例，確保中華民國主權獨立完整，以及維護我們尊嚴的提前下，願意與大陸洽簽和平協議。對於引發的爭議，台中市長盧秀燕昨受訪時緩頰「誰不想要和平？」國民黨粉絲專頁也PO出5點釋疑，但未能平息怒火，持續引發網友反感。

對此，洪慈庸在粉絲專頁指出，國民黨的5點QA迴避了2個題目「很關鍵，我幫補」，第一，「請問和平協議屬於中國國內法範疇嗎？」答案是「是。簽了就是認定台灣是中國一部分。」第二，「西藏與新疆『和平解放』換來了什麼？」答案是「集中營、文化清洗、宗教打壓、軍事鎮壓、流亡政府…等等」。

洪慈庸更妙提舉例「就像太陽餅裡沒有太陽」，和平協議裡也絕對沒有和平。她也指出，國民黨政治人物不斷跳針「和平」這個字眼，只是文字遊戲，但騙不了台灣人跟著獻頭。

洪慈庸捍衛台灣立場的發言，吸引網友千讚好評，認同「若真要和平，哪還需要簽和平協議？？？」、「簽這個幹嘛呢？要和平，那中國自己宣布接下來N年內不以武力侵犯台灣不就好了嗎？」、「沒有一個和平是靠一個合約兩個簽名完成的。」網友也稱讚洪慈庸「很專業！」、「說明的簡單易懂！」

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