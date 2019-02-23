出席不動產公會理事長交接 蔡英文：期待今年都更案破百

〔記者張慧雯／台北報導〕不動產開發商公會全國聯合會今（23）日舉行理事長交接典禮，由楊玉全接任吳寶田擔任第8屆理事長，總統蔡英文、政委張景森、立法院秘書長林志嘉、內政部長徐國勇等都出席，蔡英文致詞時表示，相信今年是「都更2.0年」，期待能達到100個都更案。
蔡英文表示，今天許多行政院同仁都到場，代表政府對不動產業者的重視，自他上任以來積極推動社會住宅、都市更新等，對整個房地產市場都有很大的助益，2017年、2018年都更案件大增都來到70-80個案子，而都更條例修正後，相信今年是「都更2.0年」，期待能達到100個都更案；她也指出執政團隊一直朝著「重視房地產經營環境」與「民眾購物置產安定」這兩大目標前進，期待共同建構國民集體的居住安全與更好的都市景觀。
吳寶田指出，2008年正值全球金融海嘯之際接下台北市不動產開發公會理事長，2012年再接開發商公會全國聯合會理事長，這11年的時間中歷經整體經濟環境與法令的巨大變化，如今可卸下重擔。他建議政府「三能」，包括都市更新的推動能走得更快一點、區域發展能做得更好一點、經濟建設成果能更多一點，讓台灣經濟跳脫「悶」的循環。
楊玉全則看好今年台灣房地市場有增溫現象，他表示將於台南推出新建案，而去年新竹市、台東市的建案銷售良好，顯示國內購買自用住宅的氛圍回暖，雖然全球各地房價漲跌幅不一，但相信會比去年更好。
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不動產開發商業同業公會全國聯合會第八屆理事長暨理監事就任典禮，在內政部長徐國勇（中）的監交下，卸任的理事長楊玉全（左）將印信交給新任理事長吳寶田（右）。（記者王藝菘攝）
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總統蔡英文參加不動產開發商業同業公會全國聯合會第八屆理事長暨理監事就任典禮，會中蔡英文致詞，希望共同建構國民集體的居住安全與更好的都市之景觀。（記者王藝菘攝）
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