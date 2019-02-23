出席不動產公會理事長交接 蔡英文：期待今年都更案破百

2019-02-23 12:18

〔記者張慧雯／台北報導〕不動產開發商公會全國聯合會今（23）日舉行理事長交接典禮，由楊玉全接任吳寶田擔任第8屆理事長，總統蔡英文、政委張景森、立法院秘書長林志嘉、內政部長徐國勇等都出席，蔡英文致詞時表示，相信今年是「都更2.0年」，期待能達到100個都更案。

蔡英文表示，今天許多行政院同仁都到場，代表政府對不動產業者的重視，自他上任以來積極推動社會住宅、都市更新等，對整個房地產市場都有很大的助益，2017年、2018年都更案件大增都來到70-80個案子，而都更條例修正後，相信今年是「都更2.0年」，期待能達到100個都更案；她也指出執政團隊一直朝著「重視房地產經營環境」與「民眾購物置產安定」這兩大目標前進，期待共同建構國民集體的居住安全與更好的都市景觀。

吳寶田指出，2008年正值全球金融海嘯之際接下台北市不動產開發公會理事長，2012年再接開發商公會全國聯合會理事長，這11年的時間中歷經整體經濟環境與法令的巨大變化，如今可卸下重擔。他建議政府「三能」，包括都市更新的推動能走得更快一點、區域發展能做得更好一點、經濟建設成果能更多一點，讓台灣經濟跳脫「悶」的循環。

楊玉全則看好今年台灣房地市場有增溫現象，他表示將於台南推出新建案，而去年新竹市、台東市的建案銷售良好，顯示國內購買自用住宅的氛圍回暖，雖然全球各地房價漲跌幅不一，但相信會比去年更好。

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