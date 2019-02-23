柯P要選2020總統？LINE@帳號洩端倪！

2019-02-23 11:51

〔記者俞肇福／新北報導〕台北市長柯文哲要參選2020總統，露餡了？

柯文哲究竟是否參加2020年總統選舉，雖然柯告訴媒體「6月再問我」，但柯文哲的Line@群最近多了個「全國揪朋友」，帳號「kp2020」似乎暗喻參選，就差宣布參選的時間。

柯文哲從2014年以來，一直維持著一定的網路聲量，在青年族群受到歡迎，不僅臉書突破210萬人按讚，柯文哲個人Line也有超過31萬人追蹤。

柯文哲「全國揪朋友」Line@近日開始悄悄運作，而且帳號更設成「kp2020」，被支持者聯想到，他已經下定決心要參選2020總統。

不過，柯文哲今天參加雙北論壇時被問及此事，他聲稱「我回去問問看」、「奇怪我都還沒講，怎麼他們每個都在自動自發，我回去查查看怎麼一回事」；記者進一步追問，柯文哲帳號設成「kp2020」？柯說，「對啊，所以我在想說，奇怪，長官都沒說開動，怎麼每個都先跑了？」

媒體質疑，這是在為2020選舉備戰？柯文哲表示，「不是啦，這常常是這樣...啊算了，回去再講，我回去再問問看是怎麼一回事。」

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