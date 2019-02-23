張亞中稱：不承認台灣人也是中國人 兩岸不會有和平

2019-02-23 11:12

〔記者施曉光／台北報導〕已經宣布要爭取國民黨提名參選總統的「孫文學校」總校長、台大教授張亞中，今天挑戰所謂「台灣民主第一次，12小時不斷電」的馬拉松式政見分享會，說明其參選理念政策，也展現體能耐力，並接受到場公民提問與對話，全程透過「孫文學校」臉書現場轉播。

張亞中的演說先從台灣「根」的問題談起，他強調，如果不承認台灣人也是中國人，兩岸就不會有和平，只當有一天台灣民調顯示「我是台灣人，也是中國人」的比例超過50％，兩岸就可能和平，而目前大家所讀的台灣史是錯誤的，台灣人的「根」已經被刨除了很深，國民黨卻沒有給老百姓正確的說法，「何止是窩囊，根本沒有出息﹗」而國民黨愈不敢講台灣人是中國人，選舉就愈輸，不可能贏。

張亞中還說，台灣島原住民族從來就沒有「凱達格蘭族」，如果當選總統，他會改掉總統府前的凱道路名，一天都不會在過去是日本台灣總督府、鴉片樓的總統府就職，文化教育政策將以繼承中華民族傳統歷史文化為核心。

張亞中並針對兩岸關係提出具體主張，他認為整個中國的主權為兩岸人民共有、共享，未來應該透過「一中三憲」，也就是在中華人民共和國憲法、中華民國憲法之上，建立一組高於兩岸的憲法性文件，定訂「和平（基礎）協定」，兩岸承諾不分裂整個中國，並為憲法上的平等關係，雙方平等互動，並以共同體的方式運作，建立各種議題的共同體，超（跨）兩岸機構建立共同政策，主權共有、共享，「合（主權）中有分（治權），分（治權）中求合（治權）。」

有關憲政改革，張亞中主張以內閣制做為憲法的頂層設計，立法委員選舉改採德國制度，總額200席，政黨取得國會席次門檻從現行的5％降為3％。

為了實現清廉政府，張亞中保證將無底限、無期限的打貪，建立強大穩健的文官體系，撤裁所有政治任命的非法機關及人員，而且做為一個「守法的政府」，所有政府官員不可以有台獨的言論，違者必須下台。

有關退休制度改革，張亞中表示，包括軍、公、教、勞所有勞動者，全部統一計算標準，不再有職業矛盾、世代矛盾，退休保障分為三個層級，第一層是退休金（雇方負擔）加上職業保險金（受雇方、勞動者、國家均有負擔），第二層是勞動者依自己需要的保險（私人保險公司承擔業務）加上 最低額的保險，即由政府承擔的國民養老保險，第三層則為年金，由政府承擔，照顧所有需要照顧的人。

在經濟金融政策方面，張亞中主張開放海外上市的中國大陸公司及外資比例超過3成的中國大陸、外資合資企業，完全比照一般外資來台投資，發放專業人士入台許可給中國大陸人士，讓金頭腦的大陸高階專業人士來台長期工作，並在「六都」中擇一先為自由經濟示範區試點，然後以逐步擴大全台都是自經區為目標，同時重啟核四，確保能源供應。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/