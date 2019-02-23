憂補選影響2020選情？ 賴清德北上挺余天拉票

2019-02-23 10:55

〔記者周湘芸／新北報導〕前行政院長賴清德今早到大同南路市場幫新北市第3選區（三重）立委補選民進黨參選人余天掃街拜票。賴清德表示，這場立委補選對民進黨非常重要，因2008年民進黨遭逢選舉大敗，也是靠補選重新站起來，若此次補選輸掉，民進黨在2020大選的處境會更加困難。

賴清德今到三重大同南路市場輔選掃街，除替台南後壁崑濱伯送上用冠軍米製作的發粿，祝余天高票當選。賴也指出，「國民黨在去年贏得九合一選舉後聲勢大漲，他們直轄市市長人氣也很高，希望三重這個民主聖地的鄉親在3月16日一定要出來投票，讓余天當選。」

談到外界普遍關注2020總統大選，賴清德也指出，希望大家目前能集中力量讓民進黨贏得補選勝利，總統選舉可以稍後再講，避免失焦，等16號補選結束，要談總統大選的事情，全黨再一起來談。

此外，面對立委段宜康昨天在臉書批評台南立委補選的國民黨參選人謝龍介，連任議員不到3個月就轉移選區參加立委補選，如何對選民交代？賴清德指出，「這其實不是段委員的個人意見，在情理上，這應該是普遍市民都不太能接受的。」

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