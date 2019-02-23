中國大幅開放私立大學搶台生 校名「魚目混珠」拐人

2019-02-23 08:23

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國教育部門最近在「2019年『祖國大陸』普通高校免試招收台灣考生」官網，公佈對台招生的大學名單，今年大幅開放排名後段的私校招攬台生，陸委會指出，陸方此次公布新增對台招生學校，部分是私立民辦大學，雖號稱某知名大學某學院，事實上是「私立民辦」學校，並非公立學校，辦學素質及水準差異大，易使外界誤會或混淆，提醒台灣學生及家長注意。

中國對台招生官網此次公佈336所大學招收台灣學生，比去年新增29所學校，但我教育部僅承認其中155所的學歷，多為中國「985工程」與「211工程」的大學。

值得注意的是，中國過去公布對台招生的大學名單，會按第1、第2批次區分，第1批次為重點大學，第2批次則是較差的普通大學，但這次官網卻不再分批次，新增多所排名後段的「第3批次」的大學，包括北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院、福州外語外貿學院等，使得台生從招生官網難以判別學校好壞。

而中國有個特殊現象，就是公立大學也可以自辦學校，但自辦的學校就是私立的，層級也差很多。例如位於中國廣東省的「中山大學」雖是中國「985工程」的明星學校，但其自辦的「中山大學南方學院」是私立民辦學校，且是排名較差的「第3批次」學校，但台灣學生與家長搞不清楚而受騙入學。

陸委會也強調，對台招生網站多處使用「祖國大陸」一詞，具統戰意圖，對岸藉吸引我方學生赴陸就學，達到「融陸」及增加對中國大陸認同目的，背後政治意圖明顯。台灣學生考慮赴陸前，仍宜多參考相關資訊，陸委會已設置「台生專區」，提供中國大陸內外情勢、高等教育發展等相關參考資訊，海基會也建置「青年關懷專線」（02-21757047），提供專人服務諮詢管道。

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