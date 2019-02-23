Google 3D地圖曝軍事機密 在台灣全面下架

2019-02-23 06:40

〔即時新聞／綜合報導〕Google地圖日前推出3D功能，讓台灣部署在北部地區的愛國者三型及天弓三型飛彈陣地曝光。國防部緊急透過專案小組與Google進行協調，8天就讓相關圖資下架，目前衛星圖中的營區、陣地只能傾斜檢視，且解析度也大幅降低。

實測發現 Google地圖在台灣3D功能消失

本報實測發現，不僅軍事機敏地區，Google地圖疑在台灣部分的3D功能已經全面下架，但其他例如東京、香港等地都未下架，但Google目前仍未對此事進行回應。國防部長嚴德發昨回應立委提問時表示，Google 3D地圖在世界各地都有引起類似情況，日前在與業者協調後，台中以北5個縣市的機敏圖資都已經下架，並且要求業者不要再上架，業者也同意以後不會有類似情況發生。

《聯合報》報導，事發至今僅8天，國防部緊急透過專案小組動用政商關係向Google協調，讓Google 3D地圖阻礙國軍戰力防護「破功」。現在大台北都會區軍方的重點區域，包括國防部、空軍司令部、國安局、軍情局、新店愛國者飛彈陣地等機敏營區，3D功能已經全部失效，僅能使用傾斜檢視，且解析度已經大幅降低。

官員指出，Google地圖的3D功能對國軍積極建構的戰力防護構成嚴重威脅，圖資能提供巡弋飛彈導航功能，且國軍現在正興建機敏彈庫或機動飛彈車抗炸基地，如果建好被商業衛星程式3D化，將阻礙國軍戰力防護，因此以極慎重的方式處理。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/