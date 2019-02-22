砲轟和平協議！林右昌：中國不承認中華民國 簽什麼攏是假

2019-02-22 23:00

〔記者俞肇福／基隆報導〕中國國民黨主席吳敦義日前拋出，若重返執政，將與中國洽簽兩岸和平協議，引發朝野議論。基隆市長林右昌今天受訪時說：「中國今天不承認中華民國存在的事實，那說什麼和平協議、九二共識攏是假，我們是用什麼名稱去跟中國簽署，除非用中華民國的名義簽署，但中國能接受嗎？」

林右昌說，如果中國不是一個威權專制的共產黨在統治，那有什麼問題，其實兩岸關係的癥結在於對岸是一個威權專制的中國，與過去的國民黨一樣，民進黨反的是專制、獨裁、威權，不是反對中國人民。他表示，其實台灣人民與中國人民有千絲萬縷的關係，血緣、文化、感情上的關係，所以兩岸關係很複雜，不要把血緣、文化、感情上的關係，跟所謂的主權攪在一起，如果未來中國不是威權、專制與獨裁，那兩岸的想像跟未來的空間是很大的。

林右昌說，國民黨這兩天提出在維護中華民國尊嚴的前提下洽簽，這是一個自掌嘴巴、自己矛盾的地方，中國政府或是中共，不認同中華民國存在的事實，國民黨要怎樣維護中華民國的尊嚴。林右昌說，現在兩岸關係的癥結並不在台灣，是因為中國想要併吞或武統，才有這個問題，這是不對等的狀態，中國不願意去承認中華民國的存在，我們怎麼簽得下去？國家主權你能用台灣省、海基會這種名義去簽嗎？開什麼玩笑！

林右昌強調，台灣就是一個主權獨立的國家，我們現在叫做中華民國，前途由台灣2300萬人決定，不應該把主權拿來公投，主權是憲法層次的問題，而公投的目的是直接民意的展現，是要來團結而不是分裂國家，如果把主權拿來公投，不管是政黨或政治人物，都是不負責任的做法。

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