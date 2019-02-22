CNN問「不知道的事」 小英自爆竟去卡拉OK「做這事」…

2019-02-22 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文日前接受《美國有線電視新聞網（CNN）》專訪，除了被問到國政與外交政策的看法，訪談中也向小英總統問出許多「非典型」的有趣問題，像是蔡總統翹過課，另外針對是否去KTV唱歌的問題，她表示去過，「不過沒有唱歌，是去那邊看書」

蔡英文總統日前接受《CNN》專訪，根據總統府在今天（2月22日）公布的問答全文表示，《CNN》記者提及蔡總統身為全球少數的女性政治領導人，是否會不樂意頻頻回答有關女性政治人物的問題、是否希望女性領導人能夠獲外界的平常心看待，不用在每次個人訪談中都必須回應這些問題。蔡總統表示，在女性領導人的出現尚未成為常態前，包括她在內的任何女性領導人，都有義務回答你要問的這些有關女性領導人的問題；蔡英文強調，無論她喜不喜歡，她認為做為一位女性領導人，「有義務替女性回答這些問題。」

而身為愛動物人士的蔡英文，談到3犬2貓「整官邸」的動物，表示自己很疼惜牠們，希望牠們可以過得更快樂；也希望藉著自己領養流浪動物、收養年紀大的退休犬，來向社會傳達「退休的狗，一樣很可愛、一樣讓人喜歡；街上撿來的貓，一樣可以跟你做心靈的交流，而且牠們很可能更聰明」。

《CNN》記者也請小英總統談談大眾所不知道的事，像是在高中時有翹過課嗎、去卡拉OK時最喜歡唱的歌是哪首等等。蔡英文說，雖然經過這麼多次選戰，大眾幾乎對自己無所不知，不過她還是透露自己也真的有過不想上課的時後，最後就選擇翹課；而自己也去過卡拉OK，不過自己沒有在卡拉OK唱歌過，通常她跟朋友一起去的時候都會帶本書，「然後在那裡看書」。

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