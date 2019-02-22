讚柯P仍受年輕人愛戴 高嘉瑜：民進黨回不去了

2019-02-22 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲網路聲量居高不下，廣受年輕人愛戴。對此，台北市「友柯議員」高嘉瑜表示，就算柯文哲做再多對年輕人不利的政策，年輕人還是支持柯文哲；反之，民進黨就算做再多幫助年輕人的事，年輕人還是不會感謝，「因為回不去了，年輕人就是討厭」。

在今晚《年代》播出的「新聞面對面」節目中，主持人問到「年輕族群都被柯、韓吸光了，民進黨要怎麼喚回？」高嘉瑜回應，「人」是一個很重要的問題。高嘉瑜表示，柯文哲最近一些施政，譬如「機車在台北市要收費」，就是對20到29歲的機車族群開刀，可是年輕人對他的支持度還是居高不下；反觀民進黨就算推出「單身減稅」、「月薪三萬元以下不用繳稅」等政策，年輕人也不會感謝，「因為回不去了，年輕人就是討厭」。

對於主持人後續追問，高嘉瑜則急忙表示她的意思是，柯文哲就算做一些對年輕人不利的政策，年輕人還是支持他；民進黨就算做再多對年輕人有利、他們認同、支持的政策，年輕人還是會看到民進黨不好的那一面，「只要有柯文哲在，這些人就牢牢抱住了柯文哲，現在的狀況就是這樣」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/