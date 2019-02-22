公投修法 林右昌提兩原則：不識字也會投、充分討論

2019-02-22 23:04

〔記者林欣漢／基隆報導〕行政院將於下週三（27日）邀全台各縣市首長開會討論公投修法方向，基隆市長林右昌說，他對修法有兩個原則，第一是「不識字的也會投」，第二是要有充分討論時間的機制設計，不能倉促成案。

林右昌表示，去年地方選舉綁公投的經驗，就是沒那麼成熟周慮，弄得太複雜，連關心政治、很了解的人都搞不懂怎麼投票，因為不知道怎麼投票，很多人就不投了，剝奪了大多數人的權利，這不是公投的原意。

林右昌說，公投是民主化成熟的過程，人民意志的表達，越多人參與經過社會充分的溝通與討論，最後出來的公投選擇，才是有意義的，公投的目的不是要去分化，是要去整合社會最大的共識與意志。

他說，公投要修法有兩個原則，第一是「不識字的也會投」，第二是要有充分討論時間的機制設計，不能倉促成案，搞不清楚要做什麼就要投票做選擇了，這樣有點危險，不管何種公投，投出來都會對社會有衝擊及影響力，經過這次的教訓與經驗，應該趁此機會把他修得更好。

林右昌認為，涉及公共政策的議題都可以公投，前提是要充分資訊揭露及透明，社會的充分理解與討論，有些議題在社會上是分歧的，涉及人權、普遍性普世價值，是不是適合變成公投的題目，大家可以去討論。

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