獨家》國安會新副秘葉國興復出：台灣情勢嚴峻，敵人已在國內！

2019-02-22 19:13

〔記者李欣芳／台北報導〕總統府今晚證實自由電子報有關國安會人事異動的報導，總統府宣布在扁政府時期擔任新聞局長的葉國興，擔任蔡政府的國安會副秘書長，前行政院副院長施俊吉與現任國安會副秘書長陳俊麟則都將出任國安會諮詢委員。其中，原本淡出政壇的葉國興決定復出，葉國興今晚接受本報訪問時表示，當前國內外情勢嚴峻，敵人已在國內！如此不單純的情勢，使台灣正面臨嚴厲的挑戰。

葉國興說，蔡總統先前與他談過，盼他出任國安會副秘書長，原本他確實已經淡出政壇，基於上述的情勢的考量，他才決定接受總統邀請復出。

這次總統府國安人事的調整，以葉國興決定重回政壇受到矚目。鑑於美中經貿衝突、兩岸區域情勢以及社會快速變遷的挑戰與有效因應，總統府發言人黃重諺今晚表示，蔡總統今天決定聘請施俊吉、陳俊麟出任國安會諮委，葉國興擔任國安會副秘書長。

黃重諺表示，將出任國安會副秘書長的葉國興，學術背景橫跨法律、經濟、國際關係，並歷任國安會諮委、行政院新聞局長與秘書長、總統府國策顧問等職務。不論在國安事務、政經議題的掌握，葉國興都有相當好的表現。面對中國利用開放社會各個薄弱環節，積極滲透並影響台灣民主運作，總統已經在今年元旦宣示要建立守護台灣安全的三道防護網。總統期許葉國興能發揮所長，積極協助國家安全會議完善三道防護網的建構。

黃重諺表示，甫卸任行政院副院長的施俊吉，不僅學養俱佳，政務歷練完整，對於國家財經情勢與整體發展，更有通盤的了解，實務經驗豐富。黃重諺說，面對包括美中貿易衝突在內等國際經貿變局對台灣經濟可能的衝擊，總統希望能借重施俊吉先生豐富的知識與經驗，充分掌握美中貿易衝突下的各種可能挑戰，並提出有效因應策略，因此特聘其為國安會諮委。

考量國安是多面向的綜合事務，短中長期各項議題的風險機會並存，必須透過堅實的調查研究與分析，才能釐清優先順序，提出具體政策作為。黃重諺表示，專長於分析研判社會趨勢與未來情勢，並長期襄贊中樞決策的陳俊麟，在國安事務的協調與危機處理上有相當專長。面對台灣社會內部快速變遷，外部威脅持續的挑戰，總統特聘陳俊麟為國安會諮委，期待借重陳俊麟的專業在相關安全事務上給予總統最好的協助。

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