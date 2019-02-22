高俊明告別追思禮拜 陳菊、賴清德等人到場追悼

2019-02-22 17:17

〔記者黃佳琳／高雄報導〕台灣基督長老教會前總幹事高俊明牧師本月14日傍晚在睡夢中辭世，享壽90歲，家屬遵從高牧師生前的決定，今天下午以簡單、素樸、莊嚴的方式舉行告別禮拜，副總統陳建仁、總統府秘書長陳菊及前總統陳水扁等親友到場，一起追悼這位台灣民主先驅者。

高俊明從戒嚴開始就為台灣人權奮鬥，美麗島事件後，高俊明協助首謀施明德逃亡，並被判刑入獄。施明德今天含著眼淚送高牧師最後一程，他說，台灣歷經多次外來政權的統治，特別是在白色恐怖時期，很多人背叛了理想和原則，但是當台灣出現苦難時，高牧師不畏的保護台灣的理想和希望，留下令人感念的身影。

前行政院長賴清德參加完告別追思禮拜後也有感而發，他指出，高牧師在1970年代發表的人權宣言，毫無畏懼帶領台灣人走過白色恐怖時期的專制時期，他待人的慈愛更是溢於言表，在告別式上回想到和高牧師相處的點滴，不禁讓人流下淚來。

親友指出，高俊明生前曾交代，他過世時不發紙本訃文，僅以line、教會公報、總會網站讓親友知道他已過世，並懇辭總會、中會各界協助籌備之善意；今天告別追思禮拜依照高俊明牧師心意，由高家兄妹三人負責，以簡單、素樸、莊嚴的方式舉行告別禮拜，並懇辭輓聯、花圈、花籃、慰儀。

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