傳接任台水董座 魏明谷回應了

2019-02-22 16:17

〔記者劉曉欣／彰化報導〕前彰化縣長魏明谷今天再度被點名將接任台灣自來水公司董事長；魏明谷直接回答「沒有獲得通知」，強調他現在最重要的工作，就是投入彰化第一選區立委補選輔選工作，全力拉抬前鹿港鎮長黃振彥的氣勢。

由於台中市長林佳龍連任落敗後，已接任交通部長，許多人就看好魏明谷有機會入主中央，先前就傳出魏明谷即將接任台水董座，當時，魏明谷不否認也不承認，只說沒有接到相關消息。

今天魏明谷再度被媒體點名將接台水董座，對此，魏明谷再度表示，目前這只是消息，沒有獲得通知，也沒有高層聯絡，這個消息只是捕風捉影。

雖然魏明谷對於傳聞新職一再強調，「沒有，沒有」，但也語帶保留的說，他目前全力輔選黃振彥，要幫民進黨打贏選戰，「還不適合去接受新職」，由於說話也沒有把話講死，更讓人留下想像空間。

由於國民黨籍的前彰化縣長阮剛猛在兩任縣長屆滿後，也曾擔任過台水董座，加上民進黨籍前縣長翁金珠在連任失利後，也曾入主中央擔任文建會主委，因此，各界對於魏明谷下一步，大都認為入主中央或是到國營單位只是遲早的事。

前台水董座原是郭俊銘，因為被爆料蹺班偷情事件曝光後，郭閃辭董座，目前台水董座仍然懸缺，董座一職也成為各界關注的焦點，而魏明谷在縣長連任失利後，持續在網路上發聲，為了公益團體還下廚做菜，也會開直播跟民眾互動，「彰化谷哥」也帶來新人氣。

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