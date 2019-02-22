「給我許多建議是基於對台灣的愛」 小英臉書PO文緬懷高俊明

2019-02-22 15:50

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣民主運動前輩、長老教會前總幹事高俊明牧師14日辭世，今天在高雄舉行告別禮拜，蔡英文總統今天下午在臉書緬懷為台灣民主奉獻一生的高俊明牧師。

蔡總統說，高牧師是台灣人的民主前輩，他在威權統治時期，不畏強權，帶領長老教會發表人權宣言，用行動來實踐民主。美麗島事件發生後，高牧師不惜身陷囹圄，營救只有一面之緣的施明德先生。「為了等候高牧師歸來，長老教會總會那張空椅子，也代表了台灣人追求民主、堅毅不屈的決心」。

儘管高俊明等4大老曾發表公開信呼籲蔡英文放棄連任並交出行政權，不過，蔡總統說，她一直很敬重高牧師，在許多的時刻，「高牧師給我許多鼓勵和建議，所有的建議，都是基於對台灣的愛」。她也不會忘記，今天台灣人所擁有的自由民主，都是高牧師跟許多民主前輩，用一生血淚奮鬥出來的成果。

總統表示，高牧師的精神理念，讓台灣民主化跨出了關鍵的一步。他雖然離開了，我們仍會繼續努力，守護民主、守護自由、守住台灣。

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