王炳忠貼合成圖嗆小英「開戰多久後落跑」 遭網友譙翻

2019-02-22 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文近日頻頻對中國發表強硬言論，也引起民眾對兩岸議題的關注；不料新黨發言人王炳忠竟貼出一張慈禧太后P上蔡英文容貌的照片，質問「究竟您是預計開戰後第幾天、或者第幾小時出逃呢」？貼文一出，王炳忠也立刻遭網友痛批「共諜好意思問這種問題」、「侮辱國家元首，沒禮貌」！

王炳忠昨（21日）晚在臉書PO文，表示自己對於在「台海開戰能撐幾天」的議題上，贊成行政院長蘇貞昌說「展現決心比量化『撐幾天』更重要」，但王炳忠隨後表示，「既然如此，我們的三軍統帥蔡英文女士是否更應該說清楚，每回您和軍方演練搭黑鷹直升機逃亡，總會有劇本設定，究竟您是預計開戰後第幾天、或者第幾小時出逃呢？」

王炳忠批評，「別人的子死不完」，蔡英文膝下無子，難道就不在乎別人家的子弟嗎？當別人的子弟「戰海上、戰海灘、戰街道、戰山上」，蔡英文會「御駕親征」嗎？希望能給個清楚的交代。

在文章中，王炳忠更貼出了慈禧太后身體P上蔡英文容貌的照片，表示「清末英法聯軍直逼京師，咸豐帝早一步就辭廟別宮，到避暑山莊慶他的壽」、「八國聯軍再犯北京，慈禧倉皇出逃，百姓驚慌失措，四處哀鴻遍野。東南各省惟有自保，與中央朝廷劃清界線，史稱『庚子事變』」。王炳忠最後嘲諷表示：「明年就是庚子年，歷史應不會重演吧」。

貼文一出，網友紛紛痛批「還沒戰你已經跪了是嗎」、「你那麼愛中國，怎麼不趕快入籍中國，放棄台灣籍」、「他還沒開戰就先當敵國內應了」、「王炳忠，你和國內台奸不是一直都在跟台灣還有蔡總統開戰了嗎？蔡總統有跑嗎？」「蔡總統是直接民選的總統，做不好，自然下一任不會再當選。你不需要用這種方式嘲謔總統」。

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