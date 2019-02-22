酒駕肇事頻傳 黃國昌籲政府加速修法

2019-02-22 13:44

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委黃國昌今召開「悲劇不該繼續發生 酒駕防制應立即檢討」公聽會，會中邀請各行政單位與多個關心酒駕的團體代表共同與會。黃國昌說，台灣在酒駕防治、肇事率上遠遠落後於日本，儘管相關法令提高刑責，但一般地方法院在實務量刑上，仍呈現偏低的狀況，黃國昌呼籲，行政單位應積極思考如何對酒駕肇事提出國人相應的期待。

黃國昌今在公聽會上表示，過去幾年立法院曾針對酒駕防制進行相關立法，包括效法日本課予同車共乘者責任及懲罰性的賠償等，朝野也有相當高度的共識，但因行政機關不認同、杯葛議案進度；黃國昌並說，在行政機關宣示酒駕零容忍的同時，面對公務人員的酒駕也應有相同的標準，呼籲行政機關應修正相關行政人事法規，才能讓國人信服。

出席公聽會的台北地方檢察署檢察官林達主張，汽、機車酒駕量刑，應依交通工具的不同、有不同的標準，此外，拒絕酒測應入罪；林達強調，在美國或日本若拒絕酒測，都有相同的立法例，嚇阻的效力才能提升。

交大科法所特聘教授林志潔則建議，我國的立法機關應提高最低法量刑以及將刑度類型化，壓縮司法的量刑密度，才能讓量刑細緻化；林志潔並贊成拒絕酒測應入罪。

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