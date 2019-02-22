3月訪美替蔡英文探路？ 鄭文燦：沒有負擔總統府的任務

2019-02-22 12:00

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市長鄭文燦預計3月訪美，今天上午他出席市政活動接受媒體聯訪，媒體問及，此行是否替總統蔡英文正式訪美提前作安排？他回應，蔡英文是否有美國過境行程，牽涉到總統府、外交部的安排，自己還不知道，強調「我沒有負擔任何總統府的任務」。

鄭文燦表示，原來在去年安排訪問美國的行程，但是因為去年剛好遇到選舉，沒有辦法安排出時間，今年的3月他會到美國的洛杉磯、華府與紐約，分別去參加僑界的活動，拜訪智庫還有一些相關的部門，一方面促進城市的外交，二方面也是一個學習之旅，與美國之間有更多的聯繫，更多的了解與溝通。

媒體好奇，訪美時間點搶先在台北市長柯文哲與高雄市長韓國瑜，讓人聯想有互別苗頭的感覺，是否也幫蔡總統正式訪美前做提前的安排？鄭文燦說，蔡英文是否有美國過境的行程等，這應該牽涉到總統府還有外交部的安排，「這我還不知道，所以我沒有負擔任何總統府的任務」。

至於訪美時間安排在3月，鄭文燦重申，訪美的行程在去年已敲定，去年原本是希望在1月左右安排訪美，但是時間上與議會時間有點衝突，所以把它延到3月，「是在連任前就敲定訪美的行程」，有一些行程在去年就做好一些安排，像是在僑界的演講等，去年做好安排了，與柯市長、韓市長或其他市長訪美沒有關係，他知道好幾個市長陸續都有訪美的行程，不只他，其他市長都有。

至於訪美一般來說，被視為對政治路更上一層樓的做法，會不會擔心訪美被貼標籤？鄭文燦說，「我2年前訪美過，訪美完我還是選市長。」

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