土包子說持續發酵 韓國瑜：我是土包子頭會為包子賽頒獎

2019-02-22 11:56

〔記者王榮祥／高雄報導〕為反擊總統府發言人土包子說，高市觀光局計畫辦理十大包子大賽，引起外界討論，高雄市長韓國瑜今表示，不會對號入座，但又說既然人家說我們是土包子，我們就找包子店來比賽，他就是土包子頭、會出席頒獎。

總統府發言人黃重諺在臉書留言「土包子喝醉，只會變成喝醉的土包子」，由於高雄市長韓國瑜先前在酒吧直播，還嗆行政院長蘇貞昌才上任就要高雄市重提前瞻計劃，臉書雖沒點名，卻引發外界聯想，韓國瑜事後回嗆「狗嘴吐不出象牙」。

高市觀光局長潘恒旭昨表示，因很多網友建議，將在下月舉辦高雄十大包子大賽，已向市長韓國瑜報備，屆時還會請韓國瑜頒獎；他強調這是「真的」包子賽，沒有政治味，被解讀是替韓國瑜出氣。

韓國瑜今說不對號入座，強調南台灣饋靠很阿沙力、很本土，既然有人說我們土包子，我們就決定在高雄找出十大包子店，邀請包子舖來參加報名，徵選時間最有名的包子，韓國瑜笑說自己是土包子頭，會去頒獎。

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