同婚專法讓綠委有壓力？管碧玲：確實令人緊張

2019-02-22 11:45

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院民進黨團幹事長管碧玲今接受廣播媒體專訪時表示，每個民進黨立委多少都有受到同婚專法立法的壓力，「大家都繃緊神經，確實是令人緊張」，民進黨目前持開放態度，不會以黨紀約束立委，但大致上黨會支持行政院版本；管碧玲呼籲，政治人物不應藉此進行政治操作，盼未來一個多月能以理性與社會溝通。

管碧玲今接受廣播媒體專訪，被問及她對同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法」草案名稱提出的建議。管碧玲說，她不敢掠美，智慧是在高層，她在18日舉行行政立法協調會報時，看到編號第44號名單沒有法案名稱，因此勇敢建議以「大法官748號釋憲案施行條例」做為名稱，此名稱也隱含對雙方的尊重。

管碧玲說，依照規劃專法草案今天送入立院，下週二（26日）會放進程序委員會，下週五（3月1日）院會放假，程序委員會可以指定放在3月5日的院會，院會時民進黨主張讓它逕付二讀。

管碧玲強調，民進黨每個立委多少都有收到壓力，大致上爭議在法案第2條，也就是「到底是不是婚姻兩個字」，她無法預測未來會怎樣，但民進黨團大致上支持政院版本。

管碧玲表示，國民黨過去站在反同立場，她不了解國民黨這次會怎麼操作，但到目前為止的觀察，國民黨好幾個立委都還算溫和，她呼籲各政黨、政治人物不要藉機政治操作；管碧玲說，挺同、反同的兩邊都很讓人心疼，一邊是被歧視的痛苦，一邊是恐懼的痛苦，若能穿透圍牆、了解同志所受的苦，「我們的心會非常柔軟」。

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