郁慕明稱願赴中政治協商 陳明通點名警告：勿以身試法

2019-02-21 20:11

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國家主席習近平拋出「一國兩制台灣方案」，並稱將廣邀台灣各黨派、各界代表進行政治協商，新黨主席郁慕明稱願率先赴中政治協商。陸委會主委陳明通今天點名警告，「響應北京的政治協商，絕對違反兩岸人民關係條例」，情節嚴重可處5年以下有期徒刑，「我勸他不要輕易以身試法，中華民國還是有法律的」。

陳明通今天在陸委會例行記者會，再度說明政府對兩岸和平協議立場，陳明通指出，兩岸和平協議就是「統一協議」，有媒體誤導民眾說民進黨政府要洽簽和平協議，這是嚴重的扭曲與誤解，蔡英文總統已經宣誓，我們不會去洽商兩岸和平協議。

陳明通指出，以他長期的觀察，北京對台政策非常一致，「北京要統一台灣，是陽謀、不是陰謀」，尤其習近平提出「一國兩制台灣方案」，統一台灣的進程已發動，對岸可說兵臨城下，「一國兩制台灣方案」已經在習近平的桌上，台灣要有清楚的認知。

陳明通強調，所有政治議題不管什麼樣態與面貌出現，「萬流歸宗、萬變不離其宗，就是要統一，就是要台灣接受一個中國的框架」，我們必須建立高門檻的防衛機制，把制度完善起來，台灣才能夠長治久安、讓老百姓放心，以後不管誰執政， 都必須按照這個法來進行。

陳明通解釋，兩岸條例是允許政治協議的協商，不過，監督機制很薄弱，所以希望能建立高門檻，針對政治議題的協商與協議，採取「國會雙審議、人民雙公投」，這比修憲的門檻更高。他也強調，如果沒有修法，可能再度發生「張慶忠事件」，協議簽署後，可能在立法院「半分鐘」就過了。

陳明通說，自己上任以來推行「守恆」的兩岸政策，即「台灣不接受中華人民共和國統治、台海不要有戰爭」。而身為一個台灣的政務官，捍衛國家主權是職責所在，他當然希望兩岸和平，也希望能理順兩岸關係，不過，習近平先提出一國兩制台灣方案、國民黨主席吳敦義也提出了兩岸和平協議，所以陸委會只好提出對策，捍衛台灣的主權與自由民主，「我是防衛性的，這都是他們出招的」，「人不是我殺的！」

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