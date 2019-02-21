中國施壓太平洋島國 外交部：與南太友邦關係穩固

2019-02-21 16:38

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對英國媒體報導，中國在國際上持續打壓台灣，太平洋島國可能轉向北京、支持中國。外交部今對此表示，中國對我國際空間打壓從未間斷，近年更加大對太平洋島國的施壓，企圖將「一中原則」帶入「太平洋島國論壇」（PIF）；外交部表示，與南太友邦高層保持良好溝通，與友邦雙邊關係穩固。

英國「每日電訊報」（The Telegraph）日前報導，太平洋島國論壇秘書長泰勒（Meg Taylor）說，是時候討論該如何與北京共同合作，以進入中國市場。報導也提到，消息人士告訴澳洲廣播公司（ABC），中國官方試圖說服太平洋島國論壇接受中國共產黨是代表台灣2300萬人民的合法政權。

外交部今天說，我國與太平洋友邦多年來透過醫療、農漁業、基礎建設及能力建構等合作計畫，以及雙邊政要的互訪交流，關係友好緊密；加上彼此之間南島文化的情感連結，未來將在此一基礎上，秉持「踏實外交」及互助互惠的精神，持續深化我與各友邦邦誼。

外交部表示，中國對我國際空間的打壓從未間斷，近來更加大對太平洋島國的施壓，並企圖將所謂「一中原則」帶入「太平洋島國論壇」（PIF），干擾論壇的運作並造成論壇紛爭，影響我太平洋友邦權益。我國將積極應對，敦促論壇秘書處秉持中立，繼續以促進所有島國的發展與繁榮為目標，並排除任何政治干擾，以協助島國經濟發展，維護區域和平與穩定。

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