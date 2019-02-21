訪新竹接地氣！蔡英文與童共餐 排隊買手搖飲與人氣麵包

2019-02-21 16:31

［記者洪美秀／新竹報導］蔡英文總統今天造訪新竹市，在市長林智堅等人陪同下，參訪關埔國小和市中心的護城河，其中關埔國小融合生態的開放式建築讓蔡英文很驚艷，她也與孩子共享營養午餐，隨後到市區沿護城河漫步，購買人氣手搖飲料和麵包，更在最夯打卡地點「蓋亞」地球前與小朋友合影；蔡英文說，看到小朋友的笑容，就知道城市建設成果很棒，未來會繼續支持新竹市各項建設。

蔡英文總統上午與林智堅前往竹科國家太空中心，隨後再到新設的關埔國小與孩子共進「總統有約」營養午餐；蔡英文說，關埔國小的營養午餐好吃且營養均衡，還有「白菜滷」，更與小朋友對話，有學生主動問總統「總統你的貓咪現在在做什麼」？童言童語讓全場笑聲不斷。

餐後林智堅也為蔡英文總統進行校園導覽，導覽走訪校園天井窗、桂竹林、通風高塔、斜屋頂等特色建築，尤其是融合生態的校園建築，讓蔡英文直說，「這間學校很特別，這裡的孩子真幸福」。

接著林智堅也與蔡英文一行人前往護城河漫步，感受竹市城市美學與宜人步行環境，林智堅也化身導覽員，細說東門圓環的藝術燈「小豬太空人」，還有重要市定古蹟新竹州圖將整修的歷史，還參觀護城河旁五星級的免治馬桶公廁。

林智堅還邀蔡英文到竹市護城河畔知名的手搖飲料店點飲料，了解店名的來源及意義後，蔡英文點了人氣夯品「米咕露露」後，又到人氣麵包坊買麵包點心，直說，已太久沒自己買麵包了。

最後走到全台知名打卡景點幸福廣場「蓋亞」地球旁，與眾人共進總統下午茶，還與來訪的實驗國小學生一起拍照，展現親民、接地氣的親和力。

蔡英文說，來竹市參觀讓她覺得很幸福，特別是聽市長林智堅分享他對城市的構想、正在進行的事、已經完成的建設，她跟市民有相同的感覺，有好市長照顧大家，生活很幸福，看到小朋友的笑容，就知道孩子成長在很好的環境，更強調會繼續支持新竹市各項發展。

林智堅也說，此次用步行方式與總統蔡英文漫步舊城區，貼近市民生活，也感受到蔡英文的親民一面，更感謝總統對竹市各項建設給予的支持，新竹市四年來變得很不一樣，市民感到幸福，「總統功不可沒」，他也會努力繼續讓民感受到幸福。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/