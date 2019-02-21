台南立委補選狂打農業經濟牌 郭國文：訂單要拚永續

2019-02-21 13:22

〔記者萬于甄／台南報導〕台南市立委補選藍綠陣營不斷打出農業經濟牌，希望爭取農漁民的認同，面對國民黨參選人謝龍介昨跨區到高雄銷售鳳梨，民進黨參選人郭國文今則邀請《水果政治學》作者焦鈞及前農委會副主委李退之站台，並強調台灣農產貨要出去，但不是一時，而是要拚永續。

焦鈞分析，台灣農產訂單是跟著錢走，而非跟著政治走，政治人物高喊賣了幾千萬的農產品銷往中國，但農產品賣出去後，買家如何消化從台灣出口的農產品，錢是否真的可以一直進來，且在不知買家如何銷售的情況下，有目的訂單長期下來絕對不利產業發展。

焦鈞認為，要幫助台灣農漁民銷售農產，應回歸技術本位，以芒果來說，台灣每年可以不斷銷往日本，除了水果本身的品質外，農民從育種、種植、田間管理等都能符合日本規定，自然就能打開通路，擁有長久的訂單銷量。

郭國文則表示，貨要出的去，單價當然也要盡量高，這都需要農民與農政單位長期努力，農產品銷售不能只仰賴特定國家的政治採買，就像雞蛋更不能放在同一個籃子裡，台灣農產外銷應放眼世界，提出一套長治久安且穩定的產銷策略才是台灣農漁民之福。

郭國文強調，農產品需要內外銷市場兼具，穩定且多元的出口訂單，不是依賴單一中國給的政治訂單，貨要出去，但不是賣一時，而是要拚永續價值。

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