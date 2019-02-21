藍營智庫論壇 楊泰順：台灣若要自由人權必須主權觀念妥協

2019-02-21 13:12

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫今天上午召開「憲政民主與人權保障論壇」，擔任引言人的文化大學政治學系教授楊泰順與會倡議，台灣如果要維持自由人權的生活方式，就必須在主權的觀念上做一些妥協，與對岸討論接受「一個中國」概念，換取中共不再阻撓台灣參與國際組織。

楊泰順還說，「你只有這時候在主權的概念上去委屈求全，然後搶得參加國際組織的門票，你今天台灣的民主政治才有得到保障的機會，如果今天蔡英文政府又來提出一個什麼轉型正義，然後隨便把在野黨的這些權力來做一些踐踏或打壓，我們就可以到國際法庭去告這個執政黨。」

他還強調，這是現在「人權宣言」裡面所允許的作法，「那你不參加國際組織，我們只有關起門來大家罵來罵去，然後蔡政府就講你在製造社會分裂，你在製造社會對立，使得我們人權的保障永遠是一種虛幻的狀態。」

楊泰順指出，過去世界政治發展，國家權力不斷膨脹，最後造成二十世紀集權政權的出現，等到集權政權在人類社會造成慘痛悲劇，二次戰後思想家開始思考如何避免重複這個悲劇，讓個人人權能得到更多保障，經過冗長討論後的結論就是走向國際組織，也就是對主權制度的限制，像在歐洲如果人權受到自己國家政府的迫害，可以向歐洲人權法庭提出申訴，從此角度思考，台灣若要達到人權保障，就應該積極參與國際組織。

他還舉例說，「就像為了要讓運動員有表現機會，我們不惜妥協以『中華台北』的名義參與奧運競賽，既然可以為了運動員發展，為何不能為人權發展去參加國際組織？」「沒有參與國際社會的機會，這樣的民主，只要執政者提出國家安全、轉型正義的理由，就可以踐踏你好不容易爭取到的人權與自由。」

楊泰順進一步指出，對岸中共封殺台灣參與國際組織，與台灣不分藍、綠的執政者的心態有關，因為我們參加國際組織目的是為了聲張國家主權，表示台灣是主權獨立國家，對中共而言，對岸是專制社會，靠主權維持社會穩定，如果讓了，以後政權的穩定性會受到迫害，因此怎麼可能讓台灣參與國際組織，在此情況下，台灣如果要維持自由人權的生活方式，就必須在主權的觀念上做一些妥協，「甚至像現在大家所談的，不管是『九二共識』也好，或者是『兩岸終極統一』也好，我認為我們可以在這方面跟中共做一些討論，我們願意在這邊接受『一個中國』的概念，然後換取中共在國際組織上面不要再阻撓我們參與（國際組織）。」

此外，另一位引言人、政治大學法律系教授廖元豪指出，近年台灣有許多人只要發現人權適用在自己不喜歡的對象，就會稱對方沒有人權，像要打擊國民黨，國民黨原有的財產權、結社自由就都不算數，或像不喜歡的群體如中國大陸配偶、軍公教，「人權就要被打折」，有這種情況的不只是民進黨，還有一些過去所謂進步的知識份子，這些人讓台灣的民主、人權變得不純粹，「讓人懷疑許多以往說人權的朋友，是真正要人權？還是把人權當鬥爭國民黨的武器？」

他進一步批評，黨產條例與促轉條例是最明顯的例子，「如果不是在轉型正義的奇怪大帽子下，不可能想像這兩個法有任何民主國家會定出來，而且還設『東廠』來做。」

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