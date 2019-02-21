中市青年議會走入歷史？ 青年抗議盧秀燕草率解散

2019-02-21 12:31

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市「青年議會」走入歷史？市議員黃守達及青年代表今（21）日在市府召開記者會，抗議盧秀燕市長草率粗暴解散青年議會，要求盡速成立青年發展局。市府教育局回應，將在體制內成立青年專責單位，擴大青年參與和服務功能。

林佳龍市府團隊為鼓勵青年參與公共事務，2016年成立台中青年事務審議會（簡稱青年議會），遴選63名青年代表，任期1年，每年開2次會；盧秀市長上任後，市府公告「台中市政府青年事務審議會設置要點」停止適用，讓「青年議會」走入歷史。

市議員黃守達、青年議會代表邱怡婷、何國瑞、中興大學學生幹部郭子信、黃仲綸等人，今在市府召開記者會指出，市府未充分溝通及聘期未到期下，粗暴解散青年議會。青年事務組織不應該隨著當政者好惡而犧牲，應確保青年參與政策的權益與保障。

黃守達強調，未來的城市競爭，會是人才的競爭。要讓優秀的年輕人留在台中，就要展現市府對於年輕人的態度。盧市長要說服市民，台中是重視青年的城市，是一個具有未來性的城市。市府應盡速成立青年發展局，在這個前提下，廢止青年議會才有正當性。

教育局表示，原青年議會將進行轉型，市府將在體制內由勞工局、經發局成立青年事務專責單位，延續青年參與公共事務的精神，並擴大青年參與和服務功能，朝落實校園自治、協助青年就業與創業，以及產官學合作等方向來進行。

青年發展不應僅限於關心公共事務，應朝多面向延伸。轉型期間將研擬組成青年諮詢委員會，近期將再邀集第3屆青年代表雙向溝通，深入了解青年代表意見，建立好溝通的平台，以利後續青年政策推動。

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