放棄中國居住證5年 才能選公職

2019-02-21 07:13

居住證管理修法 並列最優先法案

〔記者鍾麗華／台北報導〕針對台灣民眾申領中國居住證，行政院提出兩岸人民關係條例修正草案做為管理，並列最優先法案。據了解，行政院預計下月通過草案，送立院審查，拚本會期三讀通過。草案研擬申領居住證者須放棄中國居住證五年後，才能參選台灣公職人員與擔任軍公教人員，內容尚待政院最後拍板。

政院預定下月送立院 拚本會期三讀

行政院「保台」的五項優先法案，居住證管理修法也在其中。陸委會在去年九合一選舉後，已把法案送到行政院審查，政委羅秉成多次召開跨部會的協調會議。據了解，草案預定三月廿一日前經行政院會通過，送立法院審查。

據指出，草案限制領有中國居住證者，擔任軍人、公務員、各級公立學校教師，也不能到國營事業任職，且不能參與小從「里長」、大到「總統」等台灣所有公職人員選舉。此外，考量到中國居住證效期一次五年，因此草案也明訂，申領中國居住證的台灣民眾，須放棄居住證五年後，才能參選與擔任軍公教。

申領居住證未申報 可處10萬元罰鍰

草案也要求在法案通過後兩個月內，居住證申領者須主動向戶政機關申報，政府相關單位將設置臨櫃、網路甚至手機App提供台商、台幹、台生、台師等申報，逾期申報將處一萬元至五萬元的罰鍰；被查出有居住證未申報，則處二萬元至十萬元的罰鍰。

中國國台辦僅在去年九月中，公佈居住證開辦十天有超過二．二萬名台灣人申領居住證，之後並未再公佈相關數據，北京則在上月曾公佈辦理「港澳台」居住證共五八九五件。據傳，台商聚集較多的中國廣東已有二萬餘名台灣人申領居住證。

中國各地台辦為「拚業績」，實務上降低居住證申領門檻，未連續居住滿半年即可申領。我方估計，在中國的台灣人有四十萬，長期可能會有超過十萬以上的台灣人申請，若中國放寬到觀光客，將會達到六十萬人，事實上，去年底就曾傳出有台灣旅行社招攬民眾赴中國申請居住證。

海基會發言人管安露昨在例行記者會表示，海基會利用春節期間，與台商、台生、台師座談，提醒注意居住證背後的政治目的，目前相關草案已送政院審查，修法方向與在陸民眾期待有落差。海基會希望政府在制定相關法規、政策前，參考多方意見，在不影響國家安全、對等尊嚴前提下，盡量給予民眾便利。

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