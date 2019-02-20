500人聚集力挺選總統 王金平：當選必促兩岸共榮

2019-02-20 23:05

〔記者陳昀／台北報導〕「王金平國會之友後援會」今晚召集500多人宣示力挺前立法院長、國民黨立委王金平參選2020總統，王金平進場前被問及會不會宣布參選，他說：「不會啦！」但上台致詞時表示，當選後一定要推動朝野和諧、兩岸共榮，進而推動經貿發展，現場不斷高呼：「總統好！總統好！」

「王金平國會之友後援會」由前王金平國會辦公室主任徐嘉隆等人自主召集，邀集立法委員助理、部會國會聯絡人、相關業務負責人出席，也有不少黨代表、里長到場，王金平被大批支持者簇擁進場，「總統好」、「王總統凍蒜」的呼喊聲不絕於耳，王金平還開心地跟全場「乾一杯」，並為在場支持者簽書。

徐嘉隆說，台灣社會因政治對立、惡鬥而撕裂，兩岸關係也日漸嚴峻，導致台灣發展停滯不前，總是「以身搭橋」的王金平是那個真正能促進朝野和解，為台灣福祉努力的人選。

王金平進場前被問及，今晚是否會宣布參選？他回答說，「不會啦！」但上台致詞時明確表態，他說，希望大家協助他在初選脫穎而出，並在2020選舉勝出，拜託大家團結。

「朝野和解共生、兩岸和平共榮」，王金平也提出未來願景，他說，台灣未來發展方向就事這兩句話，若不能達成，台灣該何去何從？他會力促台灣終止藍綠惡鬥、緩解兩岸緊張關係，為台灣人民爭取更有力的國際空間與經貿發展，讓台灣更繁榮。

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