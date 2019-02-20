和中共簽和平協議都沒好下場！他提這3個問題要藍營回答

2019-02-20 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席吳敦義日前表示若日後由國民黨執政，將會和中國洽簽兩岸和平協議，引起政壇譁然，有學者甚至跳出來表示若簽署協議等同於賣台，間接承認台灣是中國的一部分！其中，國際政治金融專家汪浩日前上節目直言：「凡是和中共簽和平協議的一方都沒有好下場」今天更是直接在臉書上向吳敦義提出質問，「你要的「和平協議」能讓習近平承諾放棄使用武力嗎？」

國際政治金融專家汪浩昨天上節目「年代向錢看」針對吳敦義拋出的兩岸和平協議議題表示，自1949年國軍撤遷來台之後，中共就從未放棄武統台灣這個選項，質問吳敦義：「所以你去跟他談和平協議，他會把他的導彈撤走嗎？他會答應放棄武力這個選項嗎？」汪浩直說，既然明知對方不會答應，那又何必去談什麼和平協議？

汪浩指出，事實上在1949年4月份，當時國民政府的代總統李宗仁便派代表團去和共產黨簽署所謂的和平協定，雖然沒有答應，但也因為協約破局，共產黨打過長江，將國民政府打到台灣，且當初選擇投共的代表團成員，之後在文化大革命下場也是慘不忍睹，「國民黨沒有吸取歷史教訓，現在又要來談和平協議」；汪浩也舉西藏問題為例，指出當時中共和西藏政府也簽署和平協議，保證西藏得以維持政治、宗教制度，沒想到沒過多久就食言，才引起藏民暴動，端看這些歷史上血淋淋的例子，汪浩直言，凡是跟中共簽署和平協議的一方，都是沒有好下場的！

而今天，汪浩在臉書上直接向國民黨提出三大問題：「『和平協議』簽署雙方法律實體是什麼？」、「『和平協議』實質內容是什麼？」、「『和平協議』執行的保障與爭端解決機制是什麼」汪浩表示，如若國民黨人是沒有人能切實回答這些疑問，那麼有關和平協議的想法說白了只是騙選票的假議題！

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