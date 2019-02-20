高雄酒吧不挺韓國瑜！ 遭韓粉「破英文」、1星負評灌爆

2019-02-20 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前在一家酒吧開直播，邊喝調酒邊介紹高雄酒吧指南，但其中一間被介紹的酒吧「ヒゲMasa」事後憤怒聲明切割，澄清與韓國瑜沒有任何關係，沒想到臉書竟遭韓粉大舉進攻，狂刷1星負評，甚至有韓粉以「破英文」留下令人難懂的評論。

高雄酒吧「ヒゲMasa」在官方臉書說，前晚「禿子」的直播影片手拿的高雄酒吧指南，與他們店家完全沒任何關係，不少韓粉得知店家切割韓國瑜的消息後，氣得湧入「ヒゲMasa」的臉書留言謾罵；今天更有網友指出，有不少韓粉在店家臉書頁面以「破英文」狂刷1星負面評論，讓店家評分只剩下2.9分。

只見在店家評論區，有不少從未消費過或居住地不在高雄的韓粉留言說，「東西好吃嗎？我不知道。但透過無理取鬧來博取名聲，絕對不是一間餐廳該有的作為」、「服務速度慢，收費昂貴」；也有韓粉以難以解讀的英文表示留下負面評論，其中一句「bad attitude（壞態度）, and teats bad」其中的 「teats bad」被網友丟去Google翻譯後，才知道原來是「奶頭壞了」的意思。

對此，網友紛紛留言說，「那不是英文吧」、「笑死 韓粉水準不意外」、「感謝韓導跟喜韓兒 讓我們每天都有笑話看」、「喜韓兒的英文都是體育老師教的嗎」、「喜韓兒出征 笑到往生」、「喜韓兒你們還是說中文吧，不要勉強好嗎」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

有韓粉以難以解讀的英文表示留下負面評論，其中一句「bad attitude（壞態度）, and teats bad」其中的 「teats bad」被網友丟去Google翻譯後，才知道原來是「奶頭壞了」的意思。（圖擷取自Google 翻譯）

不少韓粉在該店家頁面，以「破英文」狂刷1星負面評論，讓該店家的評分只剩下2.9分。（圖擷取自「ヒゲMasa」臉書）

韓粉狂刷1星負評。（圖擷取自「ヒゲMasa」臉書）

有韓粉留下令人費解的英文評論。（圖擷取自「ヒゲMasa」臉書）

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