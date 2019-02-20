桃市旅遊消費券喊卡 國民黨團批「自己打自己」

2019-02-20 23:10

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府於1月21日宣佈自3月將推出全台首創「旅遊消費券」不到10天又宣布暫緩實施；對此市議會國民黨團召開記者會批評市府是「自己打臉自己」，也凸顯政策未經仔細評估、思慮不周詳，才會出現政策髮夾彎。

觀旅局長︰喊停是配合中央春遊政策

對此觀旅局長楊勝評表示，喊停的原因是要配合中央推出的春遊政策。

楊勝評說，旅遊消費券構想提出後，受到各界熱烈迴響，但因交通部觀光局後續於四到六月間推出「春遊國旅補助方案」，由各縣市政府提出相關獎勵措施，為讓政府資源有效運用，才暫停原方案，未來將向中央提案，經確定獲補助後再行推出完整方案。

記者會由書記長梁為超主持，副書長記舒翠玲、執行長徐玉樹及多位議員出席；梁為超表示，觀旅局以1000萬元經費推出遊消費券，推出又取消的關鍵在於思慮不夠成熟、評估不夠嚴謹，就貿然大張旗鼓宣布，他質疑過去4年多時間，市府沒有重視整體觀光的推動。

舒翠玲也批評，市府心態就是檢便宜，這種臨時抱佛腳心態很不好，期盼市長鄭文燦多花一點心思把局處橫向聯繫以及基礎設施規畫好，用心發展桃園的觀光；議員劉茂群說，希望桃園國門之都不要變成最難玩的地方，也希望旅遊消費券的推出要細水長流，吸引更多人來桃園消費。

議員黃敬平也抨擊，旅遊消費券推出並不週延，包括面額、如何使用及期限，搭配折扣等，讓人產生質疑，果然沒有推出多久就夭折，證明市府推此政策時只是在觀風向，如今「旅遊消費券」失信於民，未來將很難取信於社會大眾。

最後梁為超總結指出，呼籲市府推動任何觀光政策都要謀定而後動，不要讓民眾與業者空歡喜一場，期盼未來桃園市政府能推動優質政策，真正帶動桃園經濟、觀光等各項產業發展。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/