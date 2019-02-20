柯P爆：日特使批核食公投 怨台灣政府沒勇氣跟人民說實話

2019-02-20 22:24

〔記者沈佩瑤／台北報導〕中國上海市台辦主任李文輝日前拜會台北市長柯文哲，會後市府稱僅討論雙城論壇，但柯文哲今天（20日）爆料，他還跟對方說「九二共識」已經搞爛掉了，是不是想個大家可接受的新名詞？他更透露，最近日本派特使來訪北市府，不滿抱怨核食公投案是不對的，批評台灣政府沒有跟人民說實話的勇氣，若要禁止核食進口，是不是乾脆禁止台灣人民到福島地區觀光旅遊。

中華民國無店面零售商業同業公會下午在台大醫院國際會議中心舉辦會員大會，柯文哲應邀以「企業文化與市政管理」為題，分享個人施政經驗。

柯文哲在會中大談自己作為一個台北市長，還是重症外科醫生，所以非常務實，很多人說他沒有中心思想，「我說我的中心思想就是把病人救活啊！」就像開刀不管怎麼開，重點是開完病人要活著，不然講得口沫橫飛有甚麼用。

他談到，外科醫生的特色就是重視實質內容，就像最近李文輝來，他告訴對方，九二共識在台灣已經搞爛掉了，不然發明一個大家可以接受的新名詞，「他（李文輝）說可以啊，不然你自己講，我說好啦好啦，我想想看。」他話鋒一轉強調，所以重點不是名稱，實質比較重要。

柯P接著繼續爆料，最近日本派特使來找他，對核災食品的公投案非常不滿，對方認為如果在台灣禁止核災地區食品進口，「那為什麼台灣政府為什麼不禁止台灣人民去福島地區旅行？因為每餐吃的都是當地食物。」

他轉述，對方不滿地說，應該要有個標準，而不是那個地方的東西通通不準進口，要用科學根據，像美國、歐盟都允許進口，台灣卻跟全世界都不一樣，難道比美國跟歐盟更強、更高貴嗎？

柯文哲說，對方批評台灣政府沒有勇氣跟老百姓講實話，核災食品公投是不對的，柯並藉此重申，所以政治不可以凌駕專業，這是很重要的概念。

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