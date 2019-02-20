台中美國商會拜會 王金平：盼美方助台參與經濟、國際組織

2019-02-20 17:57

〔記者陳昀／台北報導〕台中美國商會理事長何道明今天（20日）下午率美國在台業者到立院拜會前立法院長、現國民黨立委王金平，王金平說，願協助美商在台發展，也希望對方協助向美國政府反映，盡快簽署FTA、TIFA，並協助台灣參與區域經濟組織、國際組織等，讓台灣有公平的。

何道明說，王金平在台灣政壇溝通能力聞名，這次拜會是希望他能協助美商發展、協助突破瓶頸，台中美國商會會也願意支持台灣，促進美、台更多合作。

王金平說，這是台灣美國商會在他卸任院長後第一次拜會，但過去已見面數十次，樂見外資在台投資，創造就業機會，但要帶動台灣經濟命脈，得將產品、經營項目輸出國外，然台灣現在欠缺國際貿易的公平、合理競爭機會，台灣自由貿易遮蓋率總計才13％，對比韓國60％、越南80％顯然偏低，這兩年多來也沒有任何洽談，急需簽署台美FTA，期盼台灣美國商會協助將台灣的困境、需求與期待轉告美國政府

王金平指出，希望盡快簽署台美FTA（自由貿易協定）、台美貿易暨投資架構協定（TIFA），盼美方積極洽談，並協助台灣參與區域經濟組織ASIAN+3+1、CPTPP等，另在WHA、UNFCCC、ICAO、等聯合國組織及INTERPOL國際刑警組織，就算台灣不能以主權國家加入，也盼能當觀察員，否則台灣在國際組織被排擠，對台灣、對世界都不利。

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