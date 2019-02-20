粉專「監督」高雄蓋迪士尼、挖石油 鬼打牆報告令網笑翻

2019-02-20 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜選前曾發下豪語，表示要在高雄蓋迪士尼，以及在太平島挖石油；對此，有網友在臉書成立粉專，每日「監督」韓國瑜的施政進度，不過粉專鬼打牆般的每日報告，卻讓網友不禁莞爾一笑。

儘管韓國瑜上任後跳票表示「迪士尼不是想蓋就蓋」、「挖石油要經過同意」，不過還是有不死心的網友成立臉書粉絲團「每天關心高雄迪士尼的興建狀況」，從1月5日開始每日一PO，監督迪士尼的建設進度；不過內容不外乎都是「還沒動工」、「還沒開始蓋」、「至今仍未動工」，鬼打牆般的報告也令網友笑翻。

此外，也有網友成立「每天關心太平島石油開發狀況」粉專，每日發文Kuso回報石油開挖進度：「開工第五十六天，還沒挖到」、「開工第五十七天，還沒挖到」，讓其他網友紛紛留言表示「超ㄎㄧㄤ」、「有夠鬼打牆」、「到底是在ㄎㄧㄤ什麼啦」。

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