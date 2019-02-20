2020「拔蔡」換將？ 卓榮泰：按機制選出最好人選

2019-02-20 16:48

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文表態競選2020連任，但有媒體民調指蔡英文民調表現不佳。民進黨主席卓榮泰今於中常會前受訪，被問到是否可能重演國民黨「換柱」戲碼、「拔蔡」換將？卓榮泰回應，黨的公職提名有一定機制，一定會按照機制選出最好人選，之後會傾全黨之力請求台灣社會支持民進黨，爭取最大勝利。

民進黨將以黨內初選決定總統參選人，4月中旬完成提名。被問到是否擔心民調拉不起來？卓榮泰說，「沒有這個問題」，民進黨會全力把最好的人選向社會訴求，有絕對的能量、信心跟努力。

行政院副院長陳其邁會前受訪則表示，行政院工作就是「衝衝衝！緊緊緊！（台語：快快快）」，把施政做好讓人民有感，這就是支持總統連任最重要的工作。民調是參考，選舉最重要的是大家對民進黨執政有感，民進黨當然有做不好的地方需要檢討，要虛心傾聽民意，讓行政工作更接地氣。

此外，民進黨備戰新北、彰化、台南立委補選，規劃下週三將移師台南召開行動中常會，拉抬民進黨台南立委補選候選人郭國文選情。民進黨發言人周江杰今於民進黨中常會後轉述表示，民進黨最大的目標，就是3個立委席次都能夠拿下。

中常會黨務報告也指出，民進黨目前在三重選區比較穩定，其他兩個選區要繼續努力。彰化選情因時代力量候選人不參選出現變化，3個補選選區，全黨部都會動起來全力輔選。

針對行政院長蘇貞昌今晚間親自坐鎮，與民進黨立院黨團成員討論同婚專法之名稱與內容，預計送21日行政院會通過。周江杰表示，中常會並無討論相關內容；在大法官釋字748號解釋與去年1124公投結果上，行政院會提出社會最能接受的法案。

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